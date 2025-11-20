Así puede comprar sus regalos de Navidad en internet de forma segura y aprovechar el Black Friday

La temporada navideña comienza en diferentes fechas según las tradiciones de cada lugar, en Colombia suele iniciar a finales de noviembre o en diciembre con el famoso Día de Velitas.

Por lo tanto, desde ya muchos se preparan para comprar sus regalos de Navidad y la pinta del Año Nuevo. Para ello, las personas suelen ir a lugares donde los comerciantes ofrecen productos más económicos de no lo normal, o hay otros que prefieren sacar ventaja de las ofertas de temporada y comprar en línea.

Dentro de poco está por iniciar el Black Friday o viernes negro, el cual inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas en tiendas y marcas reconocidas. Para los que quieren evitar los tumultos de gente, las compras por internet son una buena opción; sin embargo, hay que tener en cuenta cuál es la forma segura de hacerlo.



¿Cómo comprar los regalos de Navidad en línea de manera segura?

Para esta época los ciberdelincuentes están al asecho, pues noviembre y diciembre son los meses en que más delitos o estafas se comenten en el año, según datos de la Policía Nacional.



Para garantizar que las compras en línea lleguen con éxito, es importante seguir las siguientes recomendaciones del Ministerio de las TIC:

Verificar la seguridad del sitio web: asegurarse que la URL comience con "https://" y buscar el candado en la barra de direcciones. Usar contraseñas fuertes y únicas: evitar usar la misma contraseña en múltiples sitios, y considerar el uso de un gestor de contraseñas para mantenerlas seguras. Evitar redes Wifi públicas: estas conexiones son más vulnerables a ataques, lo que puede comprometer los datos. Activar la autenticación de dos pasos. Revisar los extractos bancarios regularmente: detectar cualquier transacción no autorizada y reportarla de inmediato. Desconfiar de ofertas irreales: los ciberdelincuentes suelen crear promociones falsas para engañar a los compradores. Mantener actualizado el software del dispositivo: las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas. Proporcionar solo la información necesaria: evitar compartir datos personales adicionales. Investigar al vendedor: revisar su reputación y comentarios de otros clientes antes de comprar. Conservar los recibos y confirmaciones de compra, pues serán útiles en caso de que el paquete no llegue o se retrase.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el segundo trimestre de 2025, las ventas digitales alcanzaron $26,9 billones, fue un incremento del 3% con respecto al 2024. Para este mismo periodo, las transacciones digitales se contabilizaron, en 140,6 millones, lo que representa un aumento del 10,6% respecto a 2024 y un incremento del 6,9 % frente al trimestre anterior.

Para estos dos último meses la entidad espera que el aumento en las ventas digitales sea mayor al trimestre mencionado.