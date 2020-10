Si las tiene elimínelas: 16 apps en Google Play están infectadas con peligroso virus

Google eliminó su Play Store al menos 16 aplicaciones de Android que estaban infectadas con el popular malware Joker, que lleva dando guerra desde 2017.

Si bien ya no se encuentran disponibles en la tienda de aplicaciones de Android, el riesgo es para quienes no las han desinstalado de sus teléfonos.

Estas son las 16 aplicaciones:

All Good PDF Scanner

Mint Leaf Message-Your Private Message

Unique Keyboard - Fancy Fonts & Free Emoticons

Tangram App Lock

Direct Messenger

Private SMS

One Sentence Translator - Multifunctional Translator

Style Photo Collage

Meticulous Scanner

Desire Translate

Talent Photo Editor - Blur focus

Care Message

Part Message

Paper Doc Scanner

Blue Scanner

Hummingbird PDF Converter - Photo to PDF

El virus está diseñado para robar SMS, listas de contactos e información del dispositivo, por lo que su información puede estar en riesgo.

"Joker es una de las familias de malware más importantes que se dirige continuamente a los dispositivos Android.

A pesar del conocimiento de este malware en particular, sigue encontrando su camino en el mercado oficial de aplicaciones de Google al emplear cambios en su código, métodos de ejecución o técnicas de recuperación de carga útil", explicaron desde Zscaler, la empresa de ciberseguridad que lanzó la alerta.