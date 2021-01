Tenga cuidado: ciberdelincuentes engañan con vacunas falsas contra el COVID-19

Juan Alejandro Aguirre, sales engineer de Sophos para la región andina, una empresa líder en ciberseguridad de última generación habló en La Nube de los delincuentes que están aprovechando la coyuntura para atacar con el tema de vacunas falsas.

Con el tema del COVID hemos venido monitoreando desde el inicio de la pandemia cómo grupos criminales se han valido de ella para apalancar su actividad de estafas dijo.

Según Aguirre, actualmente están enfocándose en la necesidad e interés de las personas por poder adelantar su vacunación .

“Estamos viendo una gran proliferación de correos maliciosos en los cuales se le indica a las personas que podrían adquirir de forma privada la vacuna y a través también de llamadas”, explicó.

Dentro de las recomendaciones que entregó manifestó que es muy importante que los usuarios validen la información.

“Cómo está escrito, muchos de estos ataques no son nativos de Latinoamérica y la traducción es bastante pobre. También se puede mirar con mucho cuidado cómo están escritos los nombres de la entidad, suelen cambiar letras por número o utilizar una palabra parecida, pero no la correcta. Muy importante no dar clics al hipervínculo y más si no empieza por https”, concluyó.

Escuche más recomendaciones en le siguiente audio.