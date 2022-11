“Un negocio no puede soportarse en la explotación laboral”: viceministro de Trabajo sobre caso Rappi

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, dio detalles de la investigación que lleva la cartera en contra de la compañía Rappi Colombia S.A.S por, presuntamente, negarse a negociar con el sindicato de repartidores Unidapp. El funcionario se pronunció acerca de la salida de algunas plataformas como Beat o iFood, situación que algunos endilgan a los cambios que vendrían en materia de regulación laboral.

"Así como se están yendo algunas aplicaciones, llegan otras. Es el boom. Durante el día se destruyen empresas, se autodestruyen y se crean otras. Por ejemplo, en España se reguló el trabajo en plataformas, se modificó el estatuto de los trabajadores y una empresa salió y dijo yo no, así no puedo soportar el negocio. Un negocio soportado sobre la explotación y las violaciones y la dignidad de los trabajadores no puede existir", declaró Palma.

Publicidad

El caso acerca de Rappi tiene que ver con la agremiación Unidapp de rappitenderos que han salido a marchar en varias oportunidades. El sindicato interpuso una querella a mediados de septiembre y el Gobierno asignó el caso a un grupo de investigaciones especiales, con cual no tendrá que esperar ‘la fila’ de procesos represados en la entidad. Según el viceministro, no obstante, la gestión viene desde la administración anterior.

"En el viceministerio del Gobierno anterior ya se había asumido la investigación por una queja de presunta violación de derechos de trabajo individual. Lo que hicimos fue traernos al despacho central una investigación por negativa a investigar el pliego de peticiones con estos trabajadores que prestan su servicio en las calles", indicó el funcionario.

De acuerdo con Palma, no necesariamente el abordaje del proceso significa que quienes están vinculados con Rappi sean reconocidos como trabajadores formales.

"El derecho de asociación y de negociación colectiva tiene una dimensión mucho más amplia que solamente a lo circunscrito a los trabajadores subordinados", sostuvo.

Publicidad

De acuerdo con Palma, hay unos estándares internacionales, algunos incluso debatidos recientemente por la OIT que plantean la necesidad de estandarizar mundialmente la nueva forma de trabajo. Además, el funcionario dijo que no existe un prejuzgamiento de la causa, al pedir el respeto de las condiciones laborales.

Le puede interesar: