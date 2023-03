Emblemática plomada de Punto Cero le dice adiós por completo a la ciudad de Medellín

Tras ser desmontada para su reparación, la Alcaldía de Medellín reveló que la emblemática plomada de Punto Cero no podrá ser recuperada, por lo que este puente se quedará sin su mayor referencia.

La mítica plomada de punto cero no va más, al parecer, porque no tiene arreglo, según lo indicó un estudio técnico de la secretaría de Infraestructura de la ciudad, el cual determinó que el elemento escultural no admite un proceso de recuperación debido a la altísima corrosión sufrida en su estructura metálica por su exposición prolongada a la intemperie.

De acuerdo con algunos datos del estudio, por más de 26 años esta pieza, de 80 kilos y 6 metros de altura, estuvo expuesta al sol y al agua, lo que perjudicó de gran manera su entramado de barras, platinas y soldadura, además de las laminas externas.

"Los ingenieros de la Secretaría de Infraestructura Física han determinado que este elemento presenta altos niveles de corrosión severa lo que impide que finalmente pueda volver a ser instalada también para garantizar la seguridad de los peatones y los vehículos que transitan por este puente", afirmó la secretaria de Infraestructura Física, Luisa Fernanda Gómez.

Por su parte, la Alcaldía de Medellín ya contempla varias posibilidades para reemplazar este elemento de carácter escultural, entre ellas, realizar un concurso público de diseño arquitectónico donde participen varios actores de la ciudad para crear el elemento que marcaría el punto cero de Medellín.

