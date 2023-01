Habitantes de Guarne, Antioquia, atemorizados por presunto ladrón propio en el sector

Atemorizados viven los habitantes de un sector en el municipio de Guarne, Antioquia, donde varias personas han sido víctimas del hurto callejero a mano armada.

En el mismo lugar, sin otra opción más que entregar sus pertenencias y como se puede observar por medio de videos de una cámara de seguridad, un sujeto en una moto no identificada logra atracar a las personas de la vereda El Salado, parte alta en el municipio de Guarne, en la vía que lleva al parque Arví, sin ningún problema, sometiendo a las víctimas con un arma tipo revolver logrando su cometido y huyendo del lugar.

A raíz de esta situación, las personas se sienten atemorizadas a tal punto que no desean ni interponer alguna queja o denuncia a las autoridades por temor a represalias, además, según Johny Esteban Molina, presidente de la acción comunal de Guarne, no han resultado personas heridas, pero esto es una situación que comienza a darse regularmente, ya que los videos han captado dos de los casos.

"Por ahora, solamente esas dos veces y es un tipo armado, no sabemos nada de la moto ni nada porque la placa no se ve, no ha salido de heridas, pero la última vez hicieron dos disparos. No no, no, pues con la denuncia ni nada, pues la autoridad no dice nada", afirmó Molina.

Por otro lado, de acuerdo con las autoridades, afirman estar al tanto de la situación por los videos, sin embargo, dicen que mientras no hayan denuncias instauradas por los hechos, no pueden actuar por su propia cuenta, por lo que le solicitan a la comunidad denunciar de manera oportuna la situación.