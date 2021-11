Juan Carlos Echeverry, precandidato presidencial de Colombia por el movimiento Vamos Pa’lante con Echeverry, buscará unir a la Coalición de la Esperanza y la Coalición de la Experiencia, aunque esta última todavía no está creada formalmente.

Aún no ha habido acercamiento entre los dos bloques políticos, pero Echeverry dice que sería lo mejor para el país. También ve con entusiasmo alianzas con los ex alcaldes Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez , el candidato conservador David Barguil y la ex gobernadora del Valle (de la U) Dilian Francisca Toro, quienes han estado de acuerdo con la propuesta de crear una alianza grande.

Precisamente hoy en una rueda de prensa donde compartió sus propuestas de campaña en la ciudad de Medellín, Echeverry dijo que no descarta una reunión con Alex Char, quien también ha visto con buenos ojos la propuesta de la Coalición de la Esperanza.

“Alex te veo muy bien acompañado con Federico y Peñalosa, entonces le dije, con quién vas a ver el partido en Barranquilla, entonces me dijo por qué no te vienes”, contó entre risas Echeverry, cuando se le preguntó por el encuentro que había tenido Char en Barranquilla con Peñalosa y Gutiérrez.

“Necesariamente debe de haber coalición de gente bien intencionada, de gente que sepa manejar lo público, por eso le hago el llamado a la coalición de la experiencia, de gente que maneja éticamente los recursos del estado”, agregó el precandidato.

Aunque se creía que el candidato iba a ser una ficha clave del Partido Conservador, seguirá su camino para la recolección de firmas, que tendrá como fecha límite el 17 de diciembre, en la cual deberá tener un millón para poder ser candidato oficial a la presidencia de la república, a pesar de que es la primera vez que hace política.

Recordemos que Echeverry fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos y luego presidente de Ecopetrol , además de ser docente por más de 30 años en la Universidad de los Andes.

