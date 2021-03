“No tengo culpa que el Ministerio me haya priorizado”: funcionario que se aplicó vacuna COVID

BLU Radio habló con Braulio Hurtado Romaña, auxiliar del área de salud del Programa de Inmunizaciones de Metrosalud, quien se ha visto envuelto en una polémica por presuntamente “colarse” en el proceso de vacunación de la primera línea, a pesar de que hoy es personal administrativo como lo reconoció él y la misma institución que lo inscribió en Mi Vacuna del Ministerio de Salud .

“El video lo hice para incentivar a los compañeros de la entrega. No sé que lo hayan cogido para difamar y hacer otras cosas, todo el mundo puede decir o murmurar. Que haya levantado ampolla es porque yo estoy en la parte administrativa en estos momentos, no tengo culpa que el Ministerio me haya priorizado”, manifestó el funcionario de 48 años.

Con los documentos compartidos a BLU Radio, Hurtado demostró que desde 1993 fue certificado como vacunador y desde 2008 se graduó como técnico profesional en Salud Pública del Sena, así como hace un mes se certificó en vacunas COVID .

Sin embargo, reconoció que desde hace más de una década está en el cargo actual administrativo y logístico, en el que no aplica biológicos sino debe transportar las dosis e insumos, pero de vacunas no relacionadas con la pandemia. Por lo que no se aclara aún por qué aparece priorizado sin ser ni de primera línea ni personal asistencial como se puede confirmar también en la plataforma de la hoja de vida de función pública y su actual contrato.

“Soy el encargado del abastecimiento de todo lo que tiene que ver con vacunas del programa regular, no de vacuna COVID. Que quede claro, no de vacuna COVID sino del programa regular de vacunación. Me toca abastecer los 52 puntos de vacunación de Metrosalud”, aseguró el auxiliar y precisó que “en el momento no estoy como vacunador. Estoy encargado de esa área de Metrosalud desde el año 2010”.

Por esa razón no estaba priorizado desde un principio en Mi Vacuna, pero en la última semana apareció tras el registro que se hizo desde Metrosalud porque ésta considera que se expone. Está en el equipo de vacunación al hacer las entregas de dosis no COVID y, según información de la entidad, también hace parte de la reserva de vacunadores de la empresa.

El funcionario sostuvo que “hasta hace ocho o quince días, no aparecía (en Mi Vacuna ). El día domingo pasado me consulté y aparecí como primera fase. El día 17 de marzo se hizo una gran jornada de vacunación para todos los que aparecían como primera fase y yo acudí normal a hacerme aplicar la vacuna”.

Uno de los cuestionamientos que también se ha hecho es que él se aplicó así mismo la dosis de Pfizer como se observa en el video, a lo que respondió que “como tengo el conocimiento y sé que me podía aplicar la vacuna, lo hice para incentivar a nuestros compañeros de trabajo”.

Este caso se conoce justo cuando en Medellín no termina la primera fase de vacunación y aún faltaban por su dosis hasta el viernes pasado 2.537 empleados de salud de la primera línea.