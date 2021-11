“Sin mis obras, Medellín sería un pueblo”: Luis Pérez

El exalcalde de Medellín Luis Pérez, en diálogo con Mañanas BLU, respondió a quienes lo critican por su posible llegada al Pacto Histórico de Gustavo Petro y manifestó que sus obras fueron determinantes para que Medellín sea una ciudad pujante.

Pérez, quien fue alcalde de la capital de Antioquia entre 2001 y 2004, dijo que, de no ser por sus obras, Medellín hoy sería un pueblo.

“Medellín no podría existir sin las obras de Luis Pérez. Luis Pérez hizo el metrocable, el primero en el mundo. Luis Pérez hizo Plaza Mayor, el Parque la Luz, Plaza Botero, hizo el Banco de los Pobres. Si usted quita las obras que hizo Luis Pérez en Medellín, eso sería un pueblo. No se hubiera ganado el premio de "Medellín, la más innovadora del mundo”, añadió.

Las declaraciones de Luis Pérez se dieron al responder a las declaraciones de la actriz y activista política Margarita Rosa de Francisco , quien le reclamó al senador Gustavo Petro que aclare la posible llegada del gobernador de Antioquia al Pacto Histórico.

“Creo que Margarita no me conoce a mí. A Margarita le deben estar llegando chismes sobre mí y no quién soy yo. Soy una persona muy decente. Nunca he sido condenado, ni por paramilitarismo ni por guerrilla (…) Soy igual o más honorable que ella”, puntualizó.

Escuche a Luis Pérez en Mañanas BLU: