"Yo no estaba comiendo chuletón": esposa de Daniel Quintero defiende campaña anticarne de Alcaldía

Diana Osorio, gestora social de Medellín y esposa del alcalde de la ciudad Daniel Quintero, se pronunció en Mañanas Blu acerca de la polémica que surgió por una campaña de alimentación que desató la reacción de Fedegán, pues en ella se cuestiona el costo ambiental de la producción y consumo de carne.

La campaña, adelantada con vallas de color anaranjado, cuestiona la huella ecológica de los productos cárnicos. En una de las piezas, se asegura que para producir 2 kilos de carne se requieren 15.000 litros de agua.

Publicidad

Campaña anticarne de la Alcaldía de Medellín Foto: Twitter @jflafaurie

En medio de la polémica, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, criticó en Twitter que mientras el alcalde promueve la reducción del consumo de carne, “disfruta un rodizio en uno de los mejores de restaurantes de Medellín”.

La gestora Osorio, quien aparece en la foto junto a Quintero, se defendió de los ataques de Lafaurie y reiteró que no come carne desde hace 10 años, cuando decidió dejar su consumo.

“Yo soy vegetariana, no quiere decir que no me pueda sentar en la misma mesa con la persona que come carne que es mi esposo (…) Yo no sé, alguien tomó esa foto, pero yo no estoy comiendo chuletón, mi esposo ocasionalmente come carne y le gusta la buena carne. No se trata de juicios, de juzgar, sino de que todos tomemos decisiones activas. Yo sí le digo [a Daniel Quintero] mucho”, declaró la gestora.

Publicidad

Osorio aseguró que el alcalde Daniel Quintero es consumidor ocasional de carne, pero que en su casa no se compra carne roja. Además, aseguró que la campaña no busca prohibir el consumo de carne, sino sensibilizar frente al tema ambiental.

Publicidad

“Uno no puede volverse la radical fastidiosa. Uno, él es consumidor muy ocasional de carne, solo cuando vamos a un restaurante, pero en mi casa no compramos carne roja, a mi mamá no le gusta, a mis hijas no las incentivo a comerla, pero él si en un restaurante y si él tiene antojos, yo me adapto al menú y armo mi plato vegetariano” , afirmó.

“Vamos rumbo a la extinción. La alimentación, lo que ponemos en nuestros platos es un eje fundamental para contribuir al cambio climático o ayudar a mitigarlo. [La campaña] no significa que la gente no pueda comer ningún día carne. Reducir el consumo de carne no significa limitarlo. Yo no consumo carne ni pollo ni cerdo. Mi esposo sí”, añadió.

La gestora Diana Osorio, además, aseguró que cuando se pensó en llevar a cabo la campaña, en ningún momento se pensó en José Félix Lafaurie y que esta no es un ataque por motivos ideológicos.

“Cuando empezamos a elaborar esta campaña, no no pensé en el señor Lafaurie; de hecho, me sorprendió y hasta le agradezco que haya salido porque el hecho de que me estén entrevistando para mí es un honor, concientizando diciéndole a la gente, venga, reduzca un poco el consumo de carne, porque esta actividad es una de las que más contamina, más que los cerdos y los pollos. Mi invitación no es a radicalismos”, complementó.