Ciudad Bolívar, antes de la cuarentena estricta, se inundó con trapos rojos

Tras el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de una cuarentena estricta que abarcará este fin de semana a toda la ciudad y que iniciará la próxima semana en las zonas de Puente Aranda, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Bosa y Ciudad Bolívar, las calles de algunos barrios en esta última localidad se llenaron de trapos rojos.

Es el caso del sector de El Paraíso en Ciudad Bolívar, donde los trapos rojos son exhibidos por familias humildes en señal de extrema necesidad.

“La verdad estamos muy mal, mis hijos no nos pueden ayudar, por favor si nos pueden ayudar con un mercadito, comida o cosas de aseo”, dijo Maria Rubio.

“Vivimos del reciclaje, no tenemos más, mi esposo también a veces trabaja en los semáforos y no ha podido por todas estas medidas, nosotros no tenemos problemas en encerrarnos pero que nos ayuden”, agregó.

Otro afectado es Andrés Aragón, residente en el mismo barrio.

Publicidad

“La verdad la situación no está muy favorable para la familia, me enteré por noticias y decidí poner el trapo rojo, yo soy maestro de obra pero por la situación estoy sin trabajo”, narró.

En Ciudad Bolívar, Bogotá, habitantes ya pusieron trapos rojos para pedir a la Alcaldía ayudas, antes de que inicie la cuarentena estricta el próximo lunes #MañanasBLU pic.twitter.com/EE1XXbSalt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 13, 2021

Según Aragón, perdió su trabajo hace pocos días.

“No han dicho nada de ayudas, aquí hay varia gente que necesita ayuda, hemos visto cómo las ayudas pasan y siguen de largo y no nos tienen en cuenta, de verdad necesitamos la ayuda.”

Jorge Díaz vive con varios menores en un sector de invasión en la zona de Vista Hermosa.

“Nos dicen que esto no está dentro del polígono y que no nos pueden ayudar por eso lo cual me parece injusto", contó.

Publicidad

“Vivimos del reciclaje pero no podemos salir de las casas, estamos esperando cualquier ayuda del distrito, no tenemos un empleo fijo. Somos 9 personas con hijos y todo, la situación es muy difícil", añadió.