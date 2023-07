Comunidad en Bogotá quemó moto a delincuente que persiguió a una mujer por varias cuadras

En el barrio Eduardo Frey, ubicado en la localidad de Antonio Nariño, de Bogotá, ocurrió un hecho que alarmó a los habitantes de este sector de la capital del país. Un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas intentó cometer un robo, pero se encontró con la valiente resistencia de los residentes locales.

Todo comenzó cuando uno de estos criminales atacó a una mujer que regresaba a su casa. La persiguió por varias cuadras desde TransMilenio , hasta que la situación fue advertida por algunos vecinos. Varios jóvenes decidieron tomar justicia por mano propia golpearon al motociclista y le quemaron la moto.

"Cogieron a un hombre robando aquí en Eduardo Frey. Estaba a la vuelta por el lado del caño y los atraparon. Lo corrieron y luego le prendieron fuego a su moto. Estaban atracando, robando a una muchacha con un cuchillo y salieron los vecinos, corretieron a los ladrones y le prendieron la moto. Cogieron a un ladrón y hubo hasta bala", dijo a Blu Radio un testigo del hecho.

Dicen los habitantes del sector que los ladrones venían haciendo de las suyas desde hacía varios días. Esto dijo la víctima del hecho: "El hombre venía persiguiéndome, dejó la moto a un lado y dio la vuelta. Sacó un puñal, me botó, me pegó una patada en la espalda y me jaló el bolso. Salió a correr, salieron los muchachos, lo botaron al piso y le quemaron la moto".

Moto quemada a ladrón en Bogotá Foto: Blu Radio

El problema de los delincuentes en motocicleta también afecta al barrio Santa Isabel, ubicado en la localidad de Los Mártires . Un criminal se hace pasar por cliente en las salas de belleza de la zona y, en un descuido, roba los celulares de los trabajadores y clientes presentes.

Las cámaras de seguridad han logrado captar su accionar, y los residentes de Santa Isabel han solicitado a las autoridades policiales que verifiquen las grabaciones y procedan a capturar al delincuente responsable de estos robos.