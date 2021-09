"Me le tumbaron hasta los dientes": duro relato de mamá de policía herido en Bogotá

Postrado en una cama, sin poder hablar, con toda su dentadura destrozada y un trauma facial que pronto tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, se encuentra el patrullero Jonathan Orduña, quien fue brutalmente golpeado durante los disturbios en el Portal de las Américas este martes, 28 de septiembre.

Este miércoles, el policía amaneció completamente inmóvil, al pie de la cama donde está postrado lo acompaña la mujer que ha batallado con él mil guerras, su mamá Liliana Celis.

"Y de hoy en ocho mi muchacho tiene otra cirugía, quién me va a responder por él, me le tumbaron los dientes, ahí sí no hay derechos humanos para ellos cierto, no", expresó Liliana Celis, madre del uniformado.

Con el corazón desagarrado, esta madre desesperada se pregunta dónde están los derechos de la fuerza pública y quién responderá por las secuelas que le dejaron los golpes a su hijo.

Quién me va a responder, mire cómo me lo volvieron, yo como mamá estoy muy triste y muy destrozada porque mire como me lo volvieron Agregó

En la noche del martes, 28 de septiembre, Orduña estaba detrás del uniforme del Escuadrón Móvil Antidisturbios, para intentar recobrar la calma en el Portal Américas, cuando un grupo de personas empezó a atacarlo con grandes piedras hasta dejarlo prácticamente inconsciente.

En Bogotá, Medellín y Bucaramanga las marchas del 28 de septiembre terminaron en disturbios que causaron lesiones en ocho uniformados de la Policía.

Publicidad

Por las acciones violentas de las manifestaciones, 12 personas ya están siendo judicializadas y 10 de ellas se capturaron en flagrancia.

Siga y escuche las Noticias del Día en Spotify