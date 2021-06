“Por mezquindad, políticos están metiendo plata y candela para radicalizar jóvenes": Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , habló sobre el informe sobre derechos humanos que le entregó su administración a la CIDH este jueves.

“Ese informe describe la destrucción de Bogotá, que ha ocurrido durante el paro , las denuncias que hemos interpuesto ante la Fiscalía, así como las que hicimos por abusos contra manifestantes y jóvenes por parte de algunos miembros de la Policía”, afirmó

De acuerdo con la mandataria, a diferencia de otras ciudades, en Bogotá el problema no son el ELN, ni disidencias ni carteles de la droga, sino la mezquindad de líderes políticos .

“En Bogotá lo que estamos viendo es una gran interferencia política en el paro. Lo que me preocupa no es que tengan intereses electorales, estamos descubriendo que el agua moja, todos tienen intenciones electorales, lo que me preocupa es que, en el cálculo de ganar la aspiración electoral, no tienen la menor intención de concertar para llegar a una solución a los problemas”, aseguró la alcaldesa.

"Están muy radicalizados algunos manifestantes. Entre otras cosas porque eso es parte del proyecto político de algunos sectores que están en el comité del paro, radicalizar esos jóvenes y casi ayudarles para que salgan a hacer violencia. Eso no lo está haciendo el narcotráfico, ni las disidencias. No, eso lo están haciendo políticos, metiendo plata y candela para radicalizar a unos jóvenes", afirmó la alcaldesa.

Publicidad



La alcaldesa Claudia López aseguró que su administración tiene una meta de concertación con los jóvenes manifestantes , pero advirtió que sectores políticos desde el Comité Nacional del paro hacen esfuerzos para radicalizarlos.

"Eso sí es muy mezquino por el país. Los unos tratan de no llegar a ningún acuerdo y los otros también de dilatar, pero ninguno asume el costo. Si la política consistieran en solucionar los problemas, en ceder para llegar a acuerdos, qué dicha fuera", añadió.

Escuche a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en Mañanas BLU: