¿Qué tan efectivo ha sido el plan piloto de taxis eléctricos que diseñó Gustavo Petro en Bogotá?

El actual presidente de la República Gustavo Petro, cuando era alcalde de Bogotá, creó un plan piloto de taxis eléctricos para la ciudad de Bogotá con el fin de reducir la contaminación y el cambio climático en la ciudad.

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Vlamyr Vizcaya, propietario y vocero de taxis, habló sobre el plan piloto de taxis eléctricos que propuso Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.

“Se abrió un cupo de 50 para estos taxis, sin embargo, al final, solo se terminaron aprobando 43, pues era muy difícil encontrar a personas que quisieran invertir en el plan, de los cuales, actualmente, solamente hay 32 trabajando. El precio con el que se ofreció el vehículo 86 millones de pesos, pero terminaba costando casi los 100 millones de pesos”, aseveró.

Para Vizcaya, uno se los mayores problemas con los taxis eléctricos fueron su color, ya que al no tener el tradicional amarillo que utiliza el gremio de taxista, los ciudadanos no pudieron reconocerlo y utilizar sus servicios.

“Funcionaban como carros que eran taxis. El problema fue que su color era blanco y azul, mismo color en el cual operaban en China. No se les hizo ningún cambio, aunque por normativa deben ser color verde. Además, hace 10 años no había plataformas, por lo que no se pudo impulsar su uso, a pesar de que su idea fuera darle una mejor imagen a la ciudad, pero esto no ocurrió desafortunadamente por líos entre empresas y el aeropuerto”, manifestó.

Asimismo, aclaró que también intentaron operar desde el aeropuerto El Dorado; sin embargo, nunca lograron llegar a un acuerdo con las empresas que normalmente laboran desde allí.

“Se hubiera podido implementar, pero realmente cuando hay interés de por medio hay empresas que intervienen, el tema del aeropuerto, en este caso El Dorado, es que fue muy difícil buscar una aceptación en la operación”, explicó.

Sin embargo, Vlamyr Vizcaya, propietario y vocero de taxis, aseguró que sí hay que analizar las baterías que traen estos taxis eléctricos, ya que, no sería rentable traer carros de otras partes del mundo, como china, por la huella de carbono que ocasiona.

“Diez años después, mi conclusión es que, como cualquier plan piloto, necesitaba inversión; sin embargo, lo más delicado es que aún no se normatiza nada con respecto a las baterías de los carros, los cuales son de litio. Los especialistas deberían hacer el cálculo de la huella del carbono. En mi opinión, hay que estudiar bien el tema, ya que, si vamos a traer carros de otra parte del mundo, en materia de cuidar el medio ambiente, nos estaríamos dando un disparo en un pie”, aclaró.

