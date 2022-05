Señalado asesino de Lynda Michelle, menor torturada y asesinada en Bogotá, podría quedar libre

El crimen que conmocionó a Bogotá parece que no tener fin y es que la familia de Lynda Michelle Amaya, de 15 años, quién fue víctima de una banda que la torturó y asesinó vilmente en el barrio San Bernardo, teme que su señalado asesino salga en libertad.

De acuerdo con informe de Noticias Caracol, su mamá denunció que ahora el presunto homicida podría quedar libre por vencimiento de términos.

“Mi hija Michelle salió de casa el 30 de noviembre (2020) a montar bicicleta, desafortunadamente llegó al parque Tercer Milenio y ahí es abordada por una mujer que ya fue capturada. Ella la lleva al barrio San Bernardo y ahí es donde es ingresada dentro de la olla de los Tasmania y es torturada y asesinada por esta banda delincuencial”, contó Nataly Amaya, mamá de Lynda Michelle .

Michelle desapareció en diciembre, y en su momento, su mamá la buscó durante un mes camuflada como habitante de call e en el barrio San Bernardo. Michelle fue asesinada en ese sector el mismo día que desapareció y su cuerpo permaneció durante un mes como un NN en Medicina Legal.

Ahora la mujer denuncia que, por aplazamientos de la audiencia de acusación alias ‘Pirry’, presunto asesino de su hija, podría quedar en libertad.

“Llevamos 14 meses tras la captura de parte de la banda Tasmania y después de 14 meses no se ha llevado a cabo la audiencia de acusación que ha venido siendo aplazada en varias ocasiones, en este momento se presenta que fue aplazada de febrero al 26 de mayo y hoy 17 de mayo es la audiencia de vencimiento de términos de este feminicida. Entonces exigimos celeridad en este proceso, que, por favor, este señor no tenga libertad sin ser acusado”, indicó Nataly, quien también pidió que no haya más dilaciones en el caso de su hija.

La Fiscalía ha aplazado en varias oportunidades la audiencia del juicio en contra de Edison Cervera Guarnizo alias ‘Pirry’, quien cuenta con un amplio prontuario delincuencial.

“La Fiscalía ha tenido un proceso muy lento en cuanto al caso, puntualmente con alias ‘Pirry’, entonces pues ellos ya tienen las pruebas, estamos esperando que ese material probatorio sea presentado para la acusación, pero desafortunadamente tenemos primero el vencimiento de términos que la audiencia de acusación”, finalizó.