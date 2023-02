Suspenden pico y placa solidario en Bogotá por mala calidad del aire

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que, desde el martes 28 de febrero, el pico y placa solidario se suspuende, como consecuencia de la mala calidad del aire que afecta la ciudad. La medida irá hasta el próximo viernes 3 de marzo, pero podría extenderse.

De acuerdo con la información entregada por la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, el tapabocas será obligatorio en taxis, cables, TransMilenio, buses y demás medios de transporte. Asimismo, los colegios no pueden realizar actividad física al aire libre, deben restringirla en todos los horarios, pero sobre todo entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. igualmente, las personas con enfermedades respiratorias (niños y niñas) no deben asistir al colegio.

“El uso de tapabocas será obligatorio en transporte público, como en taxis, Intermunicipales y cables durante el tiempo que dure la alerta. Recordamos fuertemente el uso de tapabocas de peatones y bicicletas”, dijo la funcionaria, quien aclaró que quien no lo use se expone a multas y sanciones.

Las determinaciones se tomaron luego de la realización Comité de Validación y Seguimiento de Alertas y Emergencias por Contaminación Atmosférica. Carolina Urrutia, dijo que en las últimas horas ha llegado, incluso, más material particulado ha llegado a la ciudad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, aclaró que no se ha tomado medidas de restricción respecto a las motos, ni pico y placa los sábados. Esto en respuesta a una versión que indicaba que se tomaría medidas en ese sentido.

“Todos debemos apoyar. Por eso mientras pasa la alerta se suspende el pico y placa solidario. Los días pagados se desplazan hacia más adelante. No se ha tomado ninguna decisión adicional de restricción vehicular o de motos. Adicionalmente, debemos usar tapabocas en el transporte público para cuidarnos entre todos. Vamos a limpiar las vías y rociarles agua para evitar una mayor suspensión del material particulado en especial en el suroccidente de la ciudad”, explicó el funcionario.

Desde hace unos días, Bogotá mantiene la alerta ambiental debido al material particulado procedente de incendios en la Orinoquia.

Estado actual del aire en Bogotá

El pasado domingo, la alcaldesa Claudia López pidió a los habitantes de la ciudad que se abstengan de usar vehículos contaminantes ante la mala calidad del aire que se registra en la capital del país. Además, la mandataria también sugirió el uso de tapabocas a persona con “vulnerabilidades respiratorias”.

“La calidad del aire sigue muy regular. Esta semana le pedimos y agradecemos a todos los ciudadanos que voluntariamente puedan abstenerse de usar todo tipo de vehículo contaminante. A las personas con vulnerabilidades respiratorias les recomendamos usar tapabocas”, aclaró López en sus redes sociales.