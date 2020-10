Alcalde de Cartagena solicita cambios en Fiscalía Seccional por casos de corrupción sin resolver

A través de un derecho de petición, el alcalde de Cartagena solicitó al fiscal general, Francisco Barbosa, retirar de su cargo a la directora de Fiscalía de Cartagena, Ibet Cecilia Hernández Sampayo, y a los fiscales de la unidad de delitos contra la administración pública.

En el documento que fue publicado por el mismo alcalde William Dau en sus redes sociales, el mandatario asegura que en la Fiscalía Seccional Cartagena, en cabeza Hernández Sampayo, hay más de 100 casos y denuncias por corrupción que a la fecha siguen sin resolverse.

Los actuales fiscales de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública parecen ciegos, sordos, y mudos. Hay bastante más de 100 casos abiertos que siguen pendiente de resolución en la fiscalía de Cartagena, en los cuales la ciudad es víctima, pero que permanecen sin avance alguno, gracias a la desidia de la fiscalía seccional señala el derecho de petición.

El mandatario dijo en dialogo con BLU Radio que decidió hacer pública esta petición al intentar comunicarse con el Fiscal General y no obtener respuesta en ninguna oportunidad.

"Hace más de un mes envié un escrito similar al fiscal y no recibí respuesta, y luego intenté comunicarme una vez y tampoco obtuve respuesta (...) Entonces como no me atiende, por eso le mandé esto por escrito, y se lo envié por correo oficial, además lo subí a redes para que la ciudadanía se entere", afirma el alcalde.

Sobre los más de 100 casos de corrupción que, asegura, siguen sin concluirse en la ciudad, el mandatario expresó que hay denuncias que llevan años 'estancadas'.

"Hay denuncias que llevan años y años en la Fiscalía sin que se muevan, y ellos tienen cuota de responsabilidad. Si ellos hicieran lo suyo y mandaran a los bandidos a la cárcel no habría tanta corrupción", puntualiza.