Crece protesta: hasta el Congreso llegaron quejas por cobro de peaje Papiros en Puerto Colombia

Hasta el Congreso de La República escalaron las molestias que continúa generando el cobro del peaje Papiros, ubicado sobre la vía al mar, la cual conecta a Barranquilla con Cartagena. Dicho cobro ha generado inconformismo, principalmente, en la comunidad de Puerto Colombia, Atlántico. Por ello, la bancada caribe solicitó este fin de semana su desmonte.

Congresistas como Efraín Cepeda y Mauricio Gómez calificaron la continuidad del cobro de este peaje como "descarado" y como un "atraso a la competitividad de Puerto Colombia, Atlántico", por lo que solicitaron a través de Twitter su desmonte.

Publicidad

"El peaje Papiros afecta la competitividad de Puerto Colombia. Resulta oneroso para los porteños y visitantes. Aún con las disminuciones que la ANI ha establecido, no es suficiente, ese peaje debe ser desmontado. No más peaje mientras no se habilite la carretera antigua", afirmó el congresista Cepeda.

Peaje Papiros afecta la competitividad de Puerto Colombia, resulta oneroso para los porteños y visitantes. Aún con las disminuciones que la @ANI_Colombia ha establecido, no es suficiente, ese peaje debe ser desmontado. ¡No más peaje mientras no se habilite la carretera antigua! https://t.co/V66q4b2dd4 — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) December 9, 2022

Por su parte, Mauricio Gómez dijo que "se están pasando por la faja" acuerdos a los que se había llegado para solventar la situación.

“De manera descarada se están pasando por la faja los acuerdos pactados con la comunidad. La ANI y el Ministerio de Transporte deben ponerlos en cintura. No más abusos”, escribió el senador en redes.

“De manera descarada se están pasando por la faja los acuerdos pactados con la comunidad; la ANI y el Ministerio de Transporte debe ponerlos en cintura. No más abusos”. | ⁦@elheraldoco⁩ https://t.co/0CWx67uFjy — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) December 10, 2022

Hay que señalar que la polémica se agudizó desde el pasado mes de octubre por las afectaciones que sufrió la antigua vía que comunica a Barranquilla con Puerto Colombia, por cuenta de las fuertes lluvias de la época invernal, lo que ha obligado a que cientos de transeúntes a que tengan que tomar la vía al mar para desplazarse de un lugar a otro.

Publicidad

Aunque el pasado mes de noviembre se había llegado a un acuerdo con la ANI para eliminar el corbo en horas pico y cuando se registrara gran cantidad de flujo vehicular, la entidad habría incumplido a los compromisos.

"Sabemos que la gran necesidad es retirar el peaje Papiros . Está mal ubicado, entre dos peajes", afirmó Wilman Vargas, alcalde del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

Publicidad

Le puede interesar este contenido: