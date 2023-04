En diez meses son 59 migrantes irregulares que han desaparecido en aguas de San Andrés: Procuraduría

Hay preocupación en San Andrés después de que la Procuraduría General de la Nación diera a conocer una crisis humanitaria en el archipiélago de la isla. El anuncio de este ente indica que hay un aumento en la migración ilegal a raíz de redes de tráfico y trata ilegal de personas.

Javier Sarmiento Olarte, procurador para los Derechos Humanos, aseguró que pudo evidenciar en la isla que, en lo corrido de 2023, aumentaron los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares en las aguas del archipiélago.

“Lo más alarmante es la grave crisis humanitaria que viven niños y niñas, incluso recién nacidos, mujeres en gestación y adultos de diversas nacionalidades, varios de los cuales han desaparecido en el mar abierto del archipiélago buscando llegar a Centroamérica", señaló el Ministerio Público.

Fueron miembros de la Procuraduría los que en "carne propia" pudieron ver como migrantes son víctimas de tráfico ilegal y trata de personas que ofrecen una ruta 'VIP', viajando en avión desde Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá hasta el aeropuerto de San Andrés.

Publicidad

Esta es la ruta de migración ilegal que utilizan las redes de tráfico en San Andrés

La investigación de la Procuraduría dio a conocer cuál es la ruta que utilizan estas redes de tráfico para llevar inmigrantes a centroamérica, que, según el ente, lo que hacen es embarcarlos en redes en pleno mar abierto para hacer trasbordo en los cayos Albuquerque y Pescado en Nicaragua.

Según informes de la Armada Nacional, en una de estas rutas utilizadas por los traficantes ilegales han sido rescatados 804 ciudadanos de distintos países de origen como China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, entre otros.

Publicidad

“En el recorrido se encontró ropa y pañales de bebés e incluso alimentos enlatados que los migrantes dejan abandonados en el afán de su travesía hacia Centroamérica", aseguró el delegado Javier Sarmiento.

Testimonios de los pescadores

“Los traficantes dejan a los migrantes acá, tirados, les dicen que esto es Nicaragua, les quitan la plata y los abandonan. Nosotros les ayudamos para sobrevivir mientras tienen como devolverse a San Andrés en alguna embarcación de turistas”, le contaron a la Procuraduría los pescadores sanandresanos que deben lidiar con esta situación a diario en cayo Pescador.

Luego de tomar varios testimonios de pescadores en la isla, la Procuraduría confirmó la presencia de las redes de traficantes que engañan a los migrantes ofreciéndoles una ruta “segura” de viaje, pero en realidad los someten a viajar en embarcaciones no aptas para el traslado de pasajeros, con sobrecupo y tomando rutas que, en condiciones climáticas adversas, aumentan el riesgo inminente de naufragio en mar abierto.

Publicidad

Hay evidencias que en agosto, octubre y diciembre, de 2022, hubo cuatro naufragios en los que desaparecieron 59 personas entre los que se cuentan niños, niñas y madres gestantes.

Crecer los esfuerzos marítimos de las autoridades, el objetivo de la Procuraduría

Pese a que a la Armada Nacional realiza el control territorial y ejerce la soberanía del país en estas aguas, debido al incremento desmesurado de migración irregular, su capacidad operativa no es suficiente para controlar este dramático fenómeno.

Publicidad

La procuraduría hace un fuerte llamado a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Archipiélago (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, redoblar controles y vigilancia para evitar que los traficantes lleven mar adentro a los migrantes.

Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'