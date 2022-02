Entregas del PAE no han empezado al 100% en Barranquilla: sindicato de profesores

De acuerdo con miembros de la Asociación de Educadores de Barranquilla (Adeba) hay un retraso que no permitió el arranque en firme en la entrega de alimentos del Programa de Alimentación Escolar ( PAE ) a 130.000 estudiantes de la ciudad.

Indican que luego de conversar con la secretaria de Educación, Bibiana Rincón, fueron informados de que a partir del próximo lunes habrá cobertura al 100%.

Denuncian que la actual situación estaría generando retrasos en el inicio de las jornadas únicas para algunos planteles, pues, según los docentes, no es posible extender la jornada escolar a casi ocho horas sin garantías de entrega de apoyo alimentario, así lo indicó José Ignacio Jiménez, directivo de Adeba.

"Aún todavía no se ha implementado, al parecer, quedaría para la próxima semana. Lo que nos dicen es que se están terminando unos detalles. Por eso las escuelas que tienen jornada única no han podido empezar porque no hay garantías del PAE para los estudiantes", manifiesta Jiménez.

Entre tanto, desde la Secretaría de Educación de la ciudad informan que el programa sí está implementándose y que desde este lunes se puso en marcha en varios planteles, pero reconocen retrasos por trámites internos de registro que ha generado dificultades, para algunos colegios. Según exponen, esto correspondería a casos puntuales.

