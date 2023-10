"Esto en nada repercute en su proceso": defensa de Day Vásquez tras declaraciones de Nicolás Petro

Luego de que se revelaran las declaraciones que Nicolás Petro entregó en el Búnker de la Fiscalía y que salpican la campaña del presidente Gustavo Petro con el presunto ingreso de dineros irregulares a la misma, Blu Radio consultó al equipo defensor de Daysuris Vásquez para conocer si estas confesiones del exdiputado afectarían el proceso de colaboración que la expareja del hijo del presidente adelanta con el ente investigador.

En este sentido, uno de sus abogados, quien pidió reserva en su nombre por cuestiones de seguridad, explicó que lo revelado por el hijo del presidente Gustavo Petro carecería de piso jurídico, dado a que sus declaraciones se dieron dentro de un mecanismo de negociación que no se "alcanzó perfeccionar".

Así las cosas, sostuvo que el preacuerdo que en pasados días firmó Day Vásquez con la Fiscalía "sigue en firme" así como sus intenciones de colaborar con la justicia.

Puntualmente la defensa de Day Vásquez dijo: “Esto de Nicolás Petro en nada repercute en el proceso de colaboración, el cual se mantiene firme de cara a conseguir un principio de oportunidad con la justicia".

Publicidad

Sumado a esto, la defensa también confirmó a Blu Radio que, por el momento, la Fiscalía no les ha entregado una nueva citación para seguir declarando en el proceso.

Como se recordará, un duro cuestionamiento lanzó Stewing Arteaga —uno de los abogados que adelanta la defensa penal de Nicolás Petro— contra la Fiscalía General de La Nación, por la presunta filtración de las declaraciones que el exdiputado le entregó al ente judicial, en medio de la denominada 'matriz de colaboración' que el hijo del presidente Gustavo Petro anunció en audiencias preliminares.

Arteaga, además, alegó que esto demostraría que la Fiscalía no cuenta con pruebas respecto a lo manifestado por su cliente, por lo que el fiscal del caso habría decidido filtrar los testimonios que se entregaron en medio del preacuerdo que buscaba el exdiputado.

Publicidad

"Este tipo de filtraciones no tienen ningún otro objetivo que el show mediático. Si esas declaraciones y conversaciones que se adelantaron con la Fiscalía General de La Nación no se concretaron y no se convalidaron ante un juez, quedan simplemente en una conversación. Se nota que es una medida desesperada ante lo evidente, y lo evidente es que tienen un caso que no tiene piso ni fundamento, carece de cualquier validez dentro del proceso penal", dijo.

Le puede interesar: