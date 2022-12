Grupo antiextorsión acompañará las 24 horas a comerciantes del centro de Barranquilla

Un grupo especializado antiextorsión hará presencia las 24 horas en el centro de Barranquilla para acompañar a comerciantes que han denunciado ser víctimas de este delito. La medida se suma a otras que han tomado las autoridades para garantizar la seguridad especialmente en esta época decembrina.

Luego de un consejo de seguridad realizado con el comandante del Gaula de la Policía y voceros de comerciantes que denuncian estar desesperados por las extorsiones. Autoridades tomaron algunas medidas para garantizar la seguridad entre las que se encuentra la designación, a partir de este 6 de diciembre, de un grupo de agentes del Gaula brindando acompañamiento las 24 horas.

Además, se conoció sobre la intervención de la cárcel El Bosque, pues varias de las llamadas de los delincuentes hacia comerciantes de esa zona de la ciudad están siendo realizadas desde el interior de este centro de reclusión.

"Habrá presencia en el sector de un grupo especializado antiextorsión precisamente para que los comerciantes para que se sientan tranquilos. Solicitamos la intervención del sector de la plaza de San Nicolás por toda la zona de tolerancia en la que se ha convertido.", indicó Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del centro de Barranquilla.

Extorsiones han aumentado hasta en un 30% para época de fin de año

“No se haga matar”, “cuide su negocio”, “piense en su familia”, son las amenazas que a diario reciben decenas de comerciantes en el área metropolitana de Barranquilla, especialmente en municipios como Soledad y Malambo, quienes denuncian que el flagelo de la extorsión continúa tomado fuerza, aumentado su incidencia hasta en un 30%.

A través de llamadas, en su mayoría, los extorsionistas dejan por sentado que si el comerciante se niega a pagar la exigencia económica que le solicitan, lo más probable es que sufra un atentando a bala en su negocio, incluso, los amenazan con panfletos que son lanzados en las puertas de los establecimientos.

"Yo tengo la orden de arremeter contra usted si no paga la colaboración que le estamos solicitando. Vea doña, piense en su familia, en su negocio, en sus hijos, pague y no me obligue a llamar a mi comandante", se escuchó en una conversación telefónica aportada por una comerciante del centro de Barranquilla.

Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes en el Atlántico, aseguró que con cobros mensuales de hasta $6 millones las extorsiones llevaron a que durante este año 2022 más de 100 pequeños locales comerciales bajaran sus esteras y cerraran definitivamente sus negocios.

