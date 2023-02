Hallan dos cuerpos dentro de sacos que fueron arrojados al canal de un arroyo en Barranquilla

Continúa el baño de sangre en Barranquilla en medios de preocupantes casos como fue el hallazgo durante la mañana de este jueves de los cuerpos de dos hombres dentro de sacos, los cuales se encontraban amarrados con alambres, con impactos de bala en la cabeza, con signos de golpes causados posiblemente con trancas y rastros de una posible muerte por asfixia. Las víctimas corresponderían a hombres que tendrían entre 30 y 40 años.

Estos fueron arrojados junto al arroyo del barrio Me Quejo, en la calle 82F con carrera 26C1, el cual se encuentra sin agua, por lo que las bolsas permanecieron allí, camufladas entre las otras bolsas de basura que son arrojadas al sitio. No obstante, un fuerte olor llamó la atención de la comunidad, que se encargó de hacer el reporte a la Policía.

“Unos vecinos pasando por la calle a trabajar se dieron cuenta que había unos sacos envueltos como en sábanas y se asustaron, porque no es normal esa situación. Hay inseguridad, pero no para tanto. No sabemos si fue que los que lo traían, al ver que la calle no estaba terminada, decidieron lanzarlos ahí”, contó una residente del barrio Me Quejo, quien pidió reserva de su identidad.

Por el caso llegó un equipo de criminalística a acordonar la zona en medio de la curiosidad de los vecinos, quienes advirtieron estar temerosos ante lo sucedido. Los cuerpos ya fueron trasladados a Medicina Legal, donde serán adelantadas las labores de investigación. Así lo señaló el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla

"La comunidad reportó que vio movimientos de personas sospechosas que dejaron el cuerpo en un desagüe del sector. Ya tenemos un equipo volcado para investigar la situación e identificar a estas personas", indicó

Ante lo sucedido, la Policía está ofreciendo una recompensa hasta por $10 millones de pesos para tener información que permitan avanzar con la investigación.