Piden revocar nombramiento del Defensor del Pueblo en Atlántico

Mediante un comunicado a la opinión pública, diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos en Atlántico rechazaron el nombramiento del cuestionado exconcejal de Barranquilla Carlos Julio Manzano Ocampo como Defensor Regional del Pueblo en este departamento.

El abogado Manzano ha sido salpicado por varios escándalos de corrupción, entre ellos el desfalco de Foncolpuertos.

También fue procesado por el delito de concusión por la presunta exigencia de dinero a la jefe de prensa del Concejo de Barranquilla en 1995, pero no fue condenado.

A continuación un aparte del comunicado:

"Con la noticia del nombramiento de Carlos Julio Manzano como Defensor del Pueblo, regional Atlántico, se pone en evidencia la poca vergüenza que tiene el Defensor nacional, y la intención que tienen las clases políticas tradicionales del Atlántico por derrumbar lo poco que queda de esta institución", dice.

Y agrega: "Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado, manifestamos a la opinión pública que declaramos al señor Carlos Julio Manzano como persona no grata para asumir el cargo como Defensor del Pueblo regional Atlántico y que a partir de este momento, suspendemos cualquier tipo de interlocución con esta institución hasta se deje sin efecto el nombramiento de Manzano y se proceda a nombrar una persona con las calidades éticas, morales y académicas que el cargo demanda".