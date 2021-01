Toque de queda nocturno en Cartagena durante el puente de Reyes

Pese a que el alcalde William Dau había señalado que no se tomarían medidas restrictivas durante este puente festivo en Cartagena, el mandatario cambió de opinión y decretó toque de queda nocturno en la ciudad desde este sábado 9 de enero hasta el martes 12. La medida rige entre las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana de cada día.

La decisión, que fue anunciada por el mandatario la noche de este jueves, busca evitar, de acuerdo al alcalde, que Cartagena llegue al nivel de alerta en el que se encuentran otras ciudades del país.

La información epidemiológica suministrada por el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, nos muestra que, en efecto, hay un aumento en los contagios y hay una alta circulación viral. Sin embargo, Cartagena no ha superado desde hace varias semanas el 65% de ocupación de camas hospitalarias UCI, lo que evidencia que no estamos al mismo nivel crítico de otras ciudades señaló el mandatario.

Además, aseguró que a corte de este 7 de enero, la ocupación UCI en la ciudad se encuentra al 58%.

Sobre la circulación de una nueva cepa del virus en el país, el alcalde afirmó que en Cartagena se adelanta un estudio entre el Instituto Nacional de Salud y el laboratorio de la Universidad de Cartagena, con muestras desde el mes de septiembre a la fecha, para identificar si se ha tenido presencia o circulación del nuevo virus en la ciudad.

“Los resultados los informaremos oportunamente una vez se concluya la investigación. Mientras tanto, tal como lo resaltó el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Colombia no se ha comprobado que haya circulación de esta nueva cepa”, dijo.

El alcalde anunció que durante este fin de semana se aumentarán los controles en playas, especialmente en Playa Blanca, Centro Histórico y en puntos de acceso al barrio Bocagrande, desde donde se realizan zarpes de embarcaciones no autorizados a la zona insular de la ciudad.

"He dado la orden de devolver toda persona o vehículo que no tenga reserva para ingresar a Playa Blanca, el fin de semana pasado tocó devolver miles de vehículos que llegaban a la Topatolondra pensando que podían ir a bañarse (...) Asimismo, les reitero que las playas de Cholón están totalmente restringidas, prohibido llegar, no vayan a Cholón, evítense un problema", comentó.