Comerciante en Tuluá tuvo que cerrar su negocio e irse de la ciudad por extorsiones y amenazas

Después de varias semanas volvieron a conocerse nuevos casos de extorsión en Tuluá, Valle. Blu radio conoció el caso de un comerciante que tuvo que despedir a sus empleados porque delincuentes le exigían alrededor de 18 millones de pesos.

El propietario de un café-bar aseguró que tuvo que cerrar el establecimiento y marcharse de la ciudad por las amenazas de estas bandas criminales.

"Tres veces me han amenazado. Me llegan mensajes de texto diciéndome que van atentar contra mi vida, por eso tuve que salir de Tuluá e irme a otro lugar. No voy a colocar en riesgo mi vida ni la de mis empleados", dijo la víctima.

El comerciante aseguró que ya colocó las denuncias ante el Gaula, pero no ha recibido respuesta alguna. Su mayor temor es que atenten contra la integridad de su familia.

"Yo tengo mi familia en Tuluá y eso es lo que más me preocupa. Realmente ser comerciante es un peligro, increíble como se volvió la ciudad", expresó la víctima.

El comerciante espera tener respuesta por parte de las autoridades y así lograr regresar a su casa junto con su familia.

