Ofrecen $10 millones por responsables de atacar con explosivo un supermercado en Jamundí, Valle

La inseguridad en algunas zonas del Valle del Cauca continua y tiene intranquila a la población loca, que todos los días vive un hecho diferente en materia de seguridad; ahora, se presentó un hecho que sacudió un supermercado en Jamundí, Valle, tras un un ataque a un supermercado.

El fuerte sonido de la explosión acabó con la tranquilidad de los habitantes del barrio Quintas de Bolívar del municipio de Jamundí, Valle, durante la madrugada de este 27 de octubre.

Hombres en motocicleta, lanzaron un explsivo contra la fachada de un supermercado, afectando algunas de sus puertas. Por fortuna, ninguna persona resultó herida durante el atentado.

"Se presenta este hecho en un establecimiento de comercio, es arrojado un artefacto explosivo, inmediatamente fue atendido por policía y me es informado y acudimos al lugar también. Llegaron unidades del GOES y antiexplosivos, revisar el perímetro y determinar que no hayan más artefactos, además de salvaguardar la integridad de todas las personas al rededor", dijo Andrés Felipe Ramírez, alcalde de este municipio.

Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si esta sería una intimidación por temas de extorsión. Gracias a algunos videos de cámaras de seguridad de la zona, ya tienen identificadas las placas de la motocicleta y avanzan en la búsqueda de los delincuentes. También ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita su captura.

"Inmediatamente se reactivan todos los puestos de control, la búsqueda de información, pues estamos trabajando con las cámaras que se encuentran en el sector, hablando con la ciudadanía y hasta $10 millones, para aquellas personas que tengan información que nos conduzca a la indentificación de los delincuentes", agregó el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Al municipio llegó refuerzo de uniformados de la Policía, que buscan garantizar la seguridad de la ciudadanía y contrarrestar este tipo de actos criminales.

