Ataque a bala dejó una persona muerta y tres más heridas en Lebrija, Santander

Un ataque a bala que dejó una persona muerta y otras tres heridas en la vereda El Conchal de Lebrija, Santander , se habría desatado por un problema de tierras y el presunto robo de una maquinaría utilizada para la extracción de oro.

La persona que murió fue identificada como Marlon Eusebio Rueda, de 37 años, quien tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes, señaló la Policía.

Las otras personas heridas son Sergio Rojas Jaimes, de 26 años, quien tiene antecedentes por hurto agravado y Andrés Pinzón Rojas, quien terminó con múltiples heridas en el abdomen, piernas, brazos y región lumbar.

La esposa de la persona asesinada se salvó de milagro, tras recibir un disparo en un brazo.

“Cuando sentimos el primer disparo mi hijo gritó, mamá me mataron. Salí a auxiliar a mi hijo y estando en la puerta llegó el viejo Reinaldo y me disparó y me pego acá, yo me agaché y me lo pegó en el brazo, dio la vuelta por la sala y por la ventana y le pegó un tiro a mi sobrino Sergio. Dio la vuelta y le pegó un tiro a mi marido, duré desde las 10:30 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada debajo de la cama con el cuerpo de mi marido y con mi hijo dando gracias a Dios que mi sobrino se pudo escapar”, relató la mujer que estaba en el lugar de los hechos.

Según el informe de la Policía fueron tres hombres los que llegaron hasta la vivienda de la familia Rojas y comenzaron a disparar. Utilizaron una escopeta y un revólver para atentar contra la vida de las cuatro personas que estaban en el lugar.

Posteriormente los agresores huyeron del lugar de los hechos, pero tras una rápida acción de las autoridades dos de los presuntos responsables de la balacera fueron capturados.

Según la versión de los tres heridos el criminal ataque se habría originado por intolerancia teniendo en cuenta que días anteriores se habría presentado un reclamo por temas de terrenos, y el día anterior se generó otro inconveniente por un instrumento de minería artesanal lo cual habría desatado el actuar de los agresores.

Por estos hechos la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró capturar a Reinaldo Rodríguez Espinosa, de 57 años, quien sería el presunto responsable de los hechos que dejaron sin vida a un hombre en Lebrija.

De igual forma Juan Manuel Rodríguez, de 36 años, fue capturado en flagrancia por el delito de porte de armas de fuego.