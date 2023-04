Cuestionan al gobernador de Santander por nombrar a alcalde (e) de Suratá hasta el 31 de diciembre

Un nuevo escándalo rodea al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar , por nombrar a Gustavo Villamizar Esteban como alcalde encargado de Suratá hasta el 31 de diciembre cuando la alcaldesa Ana Francisca Coronado está suspendida temporalmente del cargo más no destituida.

Mediante la resolución 05985 del 28 marzo de 2023 es designado por Aguilar el representante del partido Cambio Radical , Gustavo Villamizar, para terminar el período constitucional como alcalde de Suratá para que el municipio no quede sin nadie que responda administrativamente.

“Que mientras se surtía el procedimiento anterior, y a fin de que el despacho de la Alcaldía de Suratá no quedara acéfalo, se designó provisionalmente un alcalde en ese municipio, aclarando que una vez se presentara la respectiva terna y como consecuencia se realizara la designación de uno de los ternados, inmediatamente concluiría el encargo”, dice el punto 10 de la resolución de la Gobernación de Santander.

El abogado Daniel Caicedo, quien defiende a la alcaldesa de Suratá , aseguró que la decisión del gobernador Mauricio Aguilar de designar a una persona encargada de la alcaldía de ese municipio hasta el 31 de diciembre es irregular, “porque el encargo no es definitivo sino temporal”, mientras se define en próximos días la situación de Ana Francisca Coronado en la Contraloría Departamental que decidió suspenderla del cargo con una denuncia falsa.

“Se le olvido al gobernador o a sus asesores jurídicos que designación del alcalde encargado de Suratá no debe ser para el resto del periodo constitucional, como si fuera una vacancia absoluta. Se les olvido que la suspensión es una vacancia temporal y por lo tanto el encargado también es temporal o sea hasta que se reintegre al cargo, por eso vamos a demandar esa resolución firmada por Aguilar”, señaló el abogado Caicedo.

Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, demandó ante la Fiscalía a funcionarios de la Contraloría Departamental de Santander, porque el proceso fiscal en su contra está basado en una falsa denuncia, por la cual la investigaron y suspendieron.

“A mí me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de qué me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró Alix María Quintero la supuesta denunciante.

La mujer quien trabaja como empleada doméstica para una familia en Santa Marta dijo que nunca ha viajado a Santander, que no conoce el municipio de Suratá, y que su único trayecto fuera de la ciudad es Maicao, la Guajira.

Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá fue suspendida el pasado 23 de febrero por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por orden de la Contraloría de Santander a pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

El motivo de la suspensión fue por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla en el que se habría presentado un daño fiscal.