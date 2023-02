Defensa de alcaldesa de Suratá demandará a la Contralora de Santander por concierto para delinquir

La alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, denunciará a la contralora (e) de Santander, Blanca Clavijo, por el delito de concierto para delinquir , por medio de su abogado Daniel Caicedo.

La mandataria fue suspendida de su cargo por el gobernador Mauricio Aguilar tras una solicitud realizada por la Contraloría Departamental.

Ana Francisca Coronado, fue apartada de su cargo por una investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato de adquisición de maquinaria amarilla.

La Investigación comenzó días antes de la convocatoria para elegir la nueva junta directiva de la Corporación Ambiental de Santander, donde el voto de la alcaldesa de Suratá era importante.

“Es una persecución política desde la Contraloría y la Gobernación porque no acepte arrodillarme para apoyar a los candidatos del gobernador Mauricio Aguilar en la CDMB. Durante el 2020 siempre estuve en el despacho de él buscando una cita y nunca me la dio. Pero horas antes de la junta de la CDMB me buscaron para presionarme.

Investigan presuntas irregularidades en elección de la nueva junta de la Corporación Ambiental de Bucaramanga → https://t.co/ECik2J2jtN #MañanasBlu pic.twitter.com/ZlXKSW8VYf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 28, 2023

El abogado Daniel Caicedo manifestó que se estarán realizado varias acciones judiciales para defender a la alcaldesa de Suratá, "porque todo parecer ser un presunto concierto para delinquir” para afectar a la administración de Ana Francisca Coronado.

La alcaldesa de Suratá, Ana Coronado., señaló que interpuso una acción de tutela “pidiendo ante un juez constitucional la explicación de esos actos arbitrarios, ilícitos y extralimitados, preferidos en su contra. Y también he solicitado la intervención funcional, excepcional del contralor general y del auditor general para que se investiguen las acciones irregulares en Contraloría Departamental de Santander”.