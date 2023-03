Dos hombres fueron asesinados por el Clan del Golfo en Rionegro, Santander

En Santander se siguen presentado homicidios, amenazas y hechos de violencia por parte del Clan del Golfo.

En las últimas horas se conoció que dos hombres murieron tras ser atacados a bala por desconocidos en zona rural del municipio de Rionegro, Santander .

En una vía que comunica al corregimiento de Papayal con Sabana de Torres fueron hallados los cuerpos de Mauricio Camargo y John Antolínez, de 33 y 25 años, quienes trabajaban como jornaleros en fincas de esa zona de Santander.

“John, era un joven bueno, incluso trabajo conmigo en Bucaramanga, pero estaba allá con la abuelita. Dicen que dos hombres pasaron en una motocicleta y dispararon diciendo que eran del Clan del Golfo. Hace más de dos semanas aparecieron en la vereda panfletos con amenazas de ese grupo”, aseguró un amigo de las víctimas.

En lo que va corrido de 2023, en Barrancabermeja y Puerto Wilches 32 personas han sido asesinadas por el Clan del Golfo y bandas criminales al servicio del narcotráfico.

“El Clan del Golfo que ya está acechando hacia el departamento de Santander, nosotros podemos tener contención, pero no aguantamos más esa contención si no hay acciones efectivas, contundentes contra la delincuencia. Mire lo que está sucediendo en Cimitarra, en Landázuri con la minería ilegal, ojalá, Dios no lo quiera, no se nos presente una situación allí en Soto Norte, esas son las alertas que estamos encendiendo y emprendiendo”, señaló en gobernador Mauricio Aguilar en una entrevista con Blu Radio.

Los cuerpos de Mauricio Camargo y John Landinez fueron trasladados a la sede del Instituto de Medicina legal de Bucaramanga.