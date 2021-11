Eso es carreta: Rodolfo Hernández sobre propuesta de Gustavo Petro de acabar contratos petroleros

El candidato presidencial Rodolfo Hernández catalogó como carreta la propuesta de Gustavo Petro de acabar los contratos petroleros si llega a la presidencia.

"Eso no es posible quitar eso de tajo, ahora no estoy diciendo que no se pueda planificar a largo plazo la sustitución de energías, pero pretender de la noche a la mañana cambiar el modelo no es posible porque para hacer eso posible muéstreme dónde está la plata para pagar la importación de combustibles para mover la economía del país, eso es carreta", afirmó Hernández Suárez.

El exalcalde de Bucaramanga afirmó que su propuesta es "estudiar a través de Ecopetrol, a largo plazo, debidamente financiado, el cambio de energías fósiles a energías limpias eólica y solar".

Sobre la propuesta de Petro, el candidato Rodolfo Hernández dijo "eso toca planificar con el fin de que no se vuelva una ilusión, en una mentira más en la campaña porque eso en el corto plazo no es posible".