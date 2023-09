“Estoy que estallo”: Ferley Sierra confiesa que se cansó de la campaña a la Gobernación de Santander

Durante una transmisión en vivo por la red social Facebook, el candidato a la Gobernación de Santander , Ferley Sierra, rompió en llanto mientras contaba que se cansó de las mentiras que, según él, lanzan las otras compañas contra la suya.

“Me cansé, este es uno de los días más humillantes que he tenido. Quería sacar un momento para contarles la porquería y la basura que es la política, llevo varios días recibiendo cualquier cantidad de humillaciones, me cansé, no es justo que hacer las cosas bien y hasta poner en riesgo mi vida, no es justo, en este momento estoy que estallo. Acabo de llorar”, relató el candidato.

En la transmisión, que duró 54 minutos, el candidato conocido como ‘Profe Ferley’ confesó que se cansó de que lo trataran “como si fuera el peor delincuente del universo”.

“Me duele muchísimo el silencio de la gente buena, por Dios, dónde esta la gente buena, pareciera que estuvieran humillados, silenciados. Se quedan callados por miedo a perder un trabajo”, agregó.

Publicidad

Ferley Sierra también contó que otros candidatos iniciaron una campaña negra en su contra para marcarlo como guerrillero.

“Llegué al corregimiento Acapulco a una reunión y a la gente no la invitaron porque corrieron el rumor de que yo soy un guerrillero. Háganme el bendito favor. Y la gente se cree esas porquerías”, señaló.

Publicidad

El candidato rompió en llanto mientras le pedía a los santandereanos para que se “levanten contra la corrupción.

“O nos levantamos ya, o van a llegar otros cuatro años en el infierno que estamos. Y yo no voy a poder estar en la Asamblea estos cuatro años. Tengo el corazón arrugado, pareciera que todo lo que hicimos todo este tiempo no sirvió para nada”, indicó.

Publicidad

El candidato también advirtió que el partido Alianza Verde le ha dado la espalda.

“No tengo el más mínimo deseo de hacer lo mismo que han hecho los anteriores (gobiernos). Se los digo con sinceridad, no he recibido ni un peso de los bandidos. Hay empresarios buenos que me han querido apoyar, pero el mismo sistema pone unas talanqueras terribles. El partido me ha dado la espalda, ha nadie le he ofrecido burocracia. Me mamé de salir a las calles a que me pidan puestos, yo no voy a darle puestos a nadie, vamos a reducir el derroche para generar empresa”, manifestó.

Vea el video completo: