“No estoy inhabilitado”: José F. Sánchez, candidato a Alcaldía Floridablanca por investigaciones

El candidato a la Alcaldía de Floridablanca , José Fernando Sánchez, se pronunció por primera vez sobre si está inhabilitado para participar en esta contienda electoral por las investigaciones que adelanta en su contra la Procuraduría y la Fiscalía por el caso de la presunta elección irregular del personero Robiel Barbosa, en el 2016.

En esa época José Fernando Sánchez, se desempeñaba como concejal de Floridablanca. El dirigente político fue uno de los 18 concejales que eligieron al abogado Barbosa como personero.

“Yo no estoy inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Floridablanca. Somos 18 concejales de esa época que estamos siendo indagados por los entes de control sobre esa presunta irregularidad en la elección del personero. Nosotros calificamos a la terna de elegibles y ese fue el resultado. Nosotros analizamos un concepto jurídico y en base a eso yo di mi calificación a los aspirantes para personero”, manifestó el candidato a Blu Radio.

El candidato Sánchez reconoció que es investigado, junto con otros 17 concejales, por prevaricato por acción, “pero esto no significa que soy un corrupto, o que me he robado un peso, o apropiado de recursos públicos. Este es un tema por una postura jurídica que se tomó en su momento. El más interesado en que se aclare todo esto, soy yo”.

Por la elección irregular de Robiel Barbosa, como personero de Floridablanca, para el año 2016, 18 de los 19 concejales de ese municipio fueron sancionados con una sanción de tres meses por la Procuraduría General de la Nación. Este fallo fue apelado por los concejales y se está a la espera de la decisión en segunda instancia por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía le imputó el delito de prevaricato a los 18 concejales de Floridablanca por la elección de Robiel Barbosa como personero. Por eso el próximo 18 de septiembre se tiene previsto en marco del juicio en su contra la presentación del escrito de acusación.

