Para matar gente en los CAI sí sirven: juez tilda de asesinos a policías en ataque de ira

En Bucaramanga hay revuelo por un juez que, en plena audiencia, tildó de torturadores y homicidas a los integrantes de la Policía.

El hombre hasta hizo llorar a la fiscal de caso en medio de una diligencia donde se definía el futuro judicial de 24 presuntos delincuentes que quedaron en libertad y casa por cárcel.

“Entonces los señores policías, allá de Piedecuesta, me hacen el favor y cada vez que le den alguna indicación, obedecen, si no los vamos a mandar a investigar porque eso sí para agarrar a la gente con los taser para torturarlos, para agarrarlos a pata en los CAI, para matarlos sí sirven, pero para colaborar en esta audiencia no,", dijo el juez.

Aquí no están hablando con su papá y con su mamá, aquí habla un juez de la República y ustedes tienen que seguir las indicaciones añadió durante la audiencia.

La molestia del juez se debió a problemas de internet para legalizar la captura de los 24 detenidos en un operativo contra el microtráfico.

La fiscal del caso, quien se escucha afectada, intentó explicarle que los capturados no habían podido intervenir en la diligencia por la mala conexión de la videollamada.

Están todos doctor, usted los ve en la audiencia y están todos le explicó la fiscal.

A lo que el juez responde: “doctora, yo veo a varias personas ahí pero no sé si son los capturados, porque ninguno de ellos me ha indicado el nombre, doctora, entonces no me interrumpa porque quien dirige la audiencia soy yo”.

Y ante la imposibilidad de realizar la audiencia, el togado nuevamente explotó: “hoy estoy supremamente estresado, estoy supremamente cansado porque a raíz del acoso laboral que me ha hecho el Centro de Servicios Judiciales tengo que realizar esta audiencia y al mismo tiempo cuidar a mi bebé”.

El juez señaló que fue un error tildar a los policías de asesinos y pidió disculpas por su actuación durante la audiencia.

