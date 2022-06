“Petro busca excusas, por si pierde, incendiar el país”: Rodolfo Hernández por denuncia de fraude

En rueda de prensa, el candidato a la presidencia Rodolfo Hernández se refirió a los votos que la campaña de Gustavo Petro aseguró se le habían perdido, contrario a lo que él piensa, que fueron unos resultados rápidos y que se entregaron en un mínimo tiempo.

“Toca que los busque él porque yo estoy muy contento con la agilidad, pureza, dedicación, resultados rápidos en hora y media. Federico no dijo nada, Sergio no dijo nada, nosotros no dijimos nada, los demás candidatos tampoco. El único es Petro que está buscando excusas para si pierde incendiar al país, yo no le halo a eso”, expresó Hernández.

Entre otros temas también se le preguntó sobre si está de acuerdo con la extradición, a lo que aseguró que si está funcionando hay que continuar aplicándola.

“Yo creo que lo que funciona no se toca. Eso es una estupidez hacer cambios profundos para cambiar algo que está funcionando bien”.

Rodolfo Hernández volvió a ratificar que si es elegido presidente se posesionará en Piedecuesta o en un municipio del Chocó. El candidato presidencial dio las declaraciones previo a una reunión con su equipo de campaña en la que se definirá la agenda y las ciudades que visitará en los próximos días en el país.

