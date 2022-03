"Sí tenemos los documentos en regla": empresa de bus accidentado en San Andrés, Santander

El abogado Gabriel Porras, en representación de la empresa de transporte La Tea, afirmó que el bus que se accidentó en el municipio de San Andrés, Santander, tiene los documentos en regla contrario a lo señalado por la Superintendencia Nacional de Transporte.

“Simplemente lo que sí puedo decir es que respecto a la tarjeta de operaciones, la Superintendencia debe mirar la legislación de cómo es que funciona cuando se trata de un servicio especial y cuando no, además cuando la autoridad municipal puede expedirla y cuando no, creo que fue más bien una manifestación ligera de parte del Superintendente referente a este caso. El bus sí tiene la tarjeta de operación expedida por la Alcaldía de San Andrés”, manifestó el abogado Porras.

El representante de la empresa La Tea señaló que "cuando se trata de servicio especial si es la Superintendencia la encarga de expedir la tarjeta de operación, pero en este caso las autoridades municipales se encargan de expedir la tarjetas de operación cuando no son de servicio especial”.

La Superintendencia de Transporte informó que el bus de placa SRY939, no contaba con registro de alguna empresa de transporte en particular. Además, no contaba con tarjeta de operación y registra dos accidentes de tránsito en el 2007 y 2008”.

El abogado Gabriel Porras manifestó que serán las autoridades las que deben determinar las causas del accidente de tránsito donde murieron seis niños en Santander.