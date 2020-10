He tenido piernas y un poquito de suerte: Woods al ganar la etapa 7 de La Vuelta

El canadiense Michael Woods (Education First), ganador este martes en Villanueva de Valdegovía de la séptima etapa de la Vuelta a España, dijo que tuvo "piernas y un poquito de suerte" para lograr la victoria en solitario.

"He tenido piernas y un poquito de suerte para ganar. La verdad es que no pensaba seguir en la fuga, pero era un grupo tan grande que me he decidido a ir hacia adelante", dijo un Woods que ya ganó en la Vuelta 2018 en la etapa del Monte Oiz.

En ese sentido, señaló que le "gusta correr y ganar en el País Vasco".