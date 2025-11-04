¿Dimayor lanzó alerta a Unión Magdalena por jugadas de Héctor Urrego? Así avanza el caso

El defensa Héctor Urrego, jugador del Unión Magdalena, entregó detalles en Blog Deportivo sobre los señalamientos que realizó Eduardo Dávila, dueño del club, sobre supuestos amaños en partidos luego de dos jugadas en la liga contra el Deportes Tolima.

En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, Urrego aclaró que no ha recibido ninguna citación de la Fiscalía ni de la Dimayor, y que todo lo ocurrido hasta ahora se limita a un proceso disciplinario interno del equipo.

De hecho, reveló que la alerta de sus supuestos comportamientos extraños en dicho partido la envió la Dimayor al Unión Magdalena.

“Ninguna demanda, ninguna citación de Fiscalía. Lo único fue el llamado del club. Me dijeron que la Dimayor había alertado algo, pero mis abogados y los de la agremiación me confirmaron que la Dimayor cuando actúa lo hace directamente con el jugador, no a través del club”, explicó Urrego.



El defensor, de 32 años también recordó que cuenta con acompañamiento legal y que, junto a su abogado y el apoyo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), está solicitando una rectificación pública al club, especialmente del presidente Dávila, pues realizó fuertes acusaciones "sin pruebas".

"Pensaron que iba a estar solo (...) Aquí está en juego mi nombre, mi honra”, afirmó el defensa, quien insistió en que ha actuado con transparencia y profesionalismo en todos los partidos.



Temor por su integridad

Por otro lado, Urrego también admitió que teme por su seguridad debido a la tensión que se ha generado entre algunos hinchas del club.

Publicidad

“Temo salir a la calle, temo que me pueda pasar algo. Es la primera vez que vivo algo así y prefiero estar resguardado. Confío en Dios y en que todo se aclare pronto”, dijo visiblemente afectado.

Mientras tanto, Urrego continúa entrenando con normalidad junto a sus compañeros, quienes —según él— le han mostrado apoyo y solidaridad.