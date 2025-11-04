En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿Dimayor lanzó alerta a Unión Magdalena por jugadas de Héctor Urrego? Así avanza el caso

¿Dimayor lanzó alerta a Unión Magdalena por jugadas de Héctor Urrego? Así avanza el caso

El futbolista reveló que no se inició ningún proceso en su contra en la Fiscalía, como lo había insinuado Eduardo Dávila, dueño del ciclón, por supuesto amaño de partidos.

