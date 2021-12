¿En qué momento podría intervenir la Conmebol en caso Llaneros – Unión Magdalena?

El periodista Juan José Buscalia contó en Blog Deportivo cuál es la postura de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, sobre el caso que involucra a Llaneros y Unión Magdalena, que ha sido foco de críticas por referentes del balompié colombiano, entre ellos el ‘Pibe’ Valderrama.

“Me cuentan que están muy informados y preocupados por lo que pasó en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. Ya saben que hay una investigación en curso en Colombia”, dijo.

Aunque el exministro de Deporte Ernesto Lucena , en los micrófonos de BLU radio, señaló que la Conmebol podría intervenir, fuentes cercanas a esa entidad aclararon las condiciones para hacerlo.

“Me dicen que no es necesario que intervenga la Conmebol porque es un tema interno. Además, la competencia no es clasificatorio para un torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Solamente puede intervenir en el caso de que Colombia no haga nada”, añadió.

Es decir, si no hay una resolución pertinente tras las investigaciones que están en curso, que incluye la Defensoría delegada para el Deporte , la Conmebol sí podría hacer presencia para solucionar el escándalo de la segunda división.

