Fecha de clásicos: así se jugará la jornada 10 del fútbol profesional colombiano

Del 8 al 11 de septiembre se disputará en la Liga BetPlay una nueva fecha de clásicos, donde las regiones se paralizan para ver a sus mejores equipos enfrentarse entre sí. Sin duda las miradas de los amantes del fútbol profesional colombiano estarán sobre las tres grandes ciudades del país: Cali, Medellín y Bogotá, que una vez pintan a tener los mejores partidos.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, Millonarios vs. Independiente Santa y América de Cali vs. Deportivo Cali contarán, una vez más, con estadios llenos en las ciudades capitales, además de una gran acogida de afición en diferentes partes del país, equipos que vienen siendo protagonistas en este 2023.

Fecha de clásicos

Liga BetPlay: 8 de septiembre

Deportivo Pasto vs. Jaguares / 7:40 de la noche

Liga BetPlay: 9 de septiembre

La Equidad vs. Boyacá Chicó / 4:00 de la tarde

Junior vs. Unión Magdalena / 6:10 de la tarde

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional / 8:20 de la noche

Liga BetPlay: 10 de septiembre

Deportivo Pereira vs. Once Caldas / 4:00 de la tarde

América de Cali vs. Deportivo Cali / 6:10 de la tarde

/ 6:10 de la tarde Millonarios vs. Independiente Santa Fe / 8:20 de la noche

Liga BetPlay: 11 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas / 4:00 de la tarde

Atlético Huila vs. Deportes Tolima / 6:15 de la tarde

Bucaramanga vs. Alianza Petrolera / 8:30 de la noche

Así llegan los equipos colombianos a la fecha de clásicos

Águilas Doradas comanda la Liga BetPlay en la primera posición con 18 unidades, seguido por Atlético Nacional e Independiente Medellín; por ende, las miradas estarán en Antioquia, pues los resultados determinarán la parte alta de la tabla general. Por otro lado, Millonario fuera de los ocho tendrá que ganar sí o sí ante Santa Fe si quiere revalidar el título de campeón.

Y Deportivo Cali sigue sin alzar cabeza estando alejado de los ochos. Visitando al América de Cali, el cuadro azucarero tiene la obligación de ganar si aspira a ser competitivo en este segundo semestre de la Liga BetPlay. Junior, Huila, Pereira y Bucaramanga también están obligados a sumar en la lucha de la clasificación.

