Junior - Envigado: protocolos para el regreso del público al Metropolitano y costo de boletería

El público volverá al estadio Metropolitano de Barranquilla para el partido entre Junior contra Envigado, correspondiente a la segunda fecha de la liga colombiana. Juan Carlos Murillo, gerente de Mercadeo del conjunto 'tiburón', habló en Blog Deportivo sobre el regreso de los hinchas al escenario deportivo.

"Nos autorizaron un aforo 40%, que corresponde a 18.300 boletas, por lo tanto, tenemos un compromiso con nuestros abonados que son 7.500 para que puedan ingresar y el saldo, que son cerca de 9.000, se pondrá a la venta", dijo.

Aclaró que esas 9.000 boletas, los hinchas las pueden comprar virtualmente, pues no habrá tiquete físico y este será escaneado con un código QR.

Con relación a los protocolos de bioseguridad, Murillo manifestó que no se exigirá prueba PCR ni tampoco carné de vacunación, pero "hay un sistema en el que una silla está habilitada y otra no", no se permitirá el uso de vuvuzelas y el uso obligatorio de tapabocas.

Además, comentó que los precios para este partido se mantienen con relación al último encuentro del Junior en el estadio Metropolitano, por liga colombiana, que se jugó en febrero de 2020. Así serán los precios según comentó Murillo:

Norte y sur: $30.000

$30.000 Oriental : $50.000

: $50.000 Occidental: $100.000

