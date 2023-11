Santa Fe termina con “vergüenza” uno de sus peores semestres: sus hinchas estallan en redes

Peor no podía ser el cierre de Independiente Santa Fe en la liga colombiana. El león, que llegaba con una mínima posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales, no fue capaz de ganarle en casa al Once Caldas y cayó por la mínima diferencia (0-1).

El solitario gol del delantero chicoraluno Dayro Moreno (42'), por la vía del tiro penal, desequilibró la historia en el estadio El Campín de Bogotá, al que solo acudieron 4.728 espectadores a las tribunas.

La expulsión del volante Jhojan Torres (90+1') terminó de liquidar las posibilidades del elenco capitalino de despedirse con decoro de su parcial, en una de las peores campañas del equipo en el último tiempo.

Con solo 24 puntos de 60 posibles, en un semestre en el que empezó dirigiendo el cartagenero Hubert Bodhert y terminó el uruguayo Pablo Peirano, el onceno cardenal se quedó una vez más por fuera de la fiesta de los ocho mejores.

Y es que, de los últimos cinco torneos ligueros, solo en uno Santa Fe logró meterse en los cuadrangulares semifinales. Era tan poca la expectativa que había generado el choque frente al onceno albo que desde la dirigencia empezó la purga desde antes de terminar el 'todos contra todos' y mandaron a vacaciones a parte del plantel, mientras otros jugadores fueron licenciados.

El club confirmó su fracaso al sumar solo dos puntos de sus últimos seis partidos, con los empates frente al Atlético Bucaramanga (1-1) y Atlético Huila (2-2). De resto solo fueron derrotas para una nómina que quedó en deuda con la hinchada y que puso en el ojo del huracán al presidente Eduardo Méndez.

Solo Alfredo Arias, en el segundo semestre de 2022, protagonizó la última gran campaña del club bogotano, cuando lo llevó a disputar la semifinal y estuvo a un paso de clasificarlo a la gran final, antes de irse de la institución, alegando motivos personales.

Con la presencia del delantero Hugo Rodallega, que tiene un año más de contrato, y del arquero paraguayo Antony Silva, que firmó por seis meses más, sumado al talento del club, Peirano tendrá que reconstruir sobre las cenizas y superar este amargo momento.

Por supuesto, en las redes sociales no tardaron en recriminar a los jugadores y las directivas del club cardenal y culparlos por la mala racha del rojo de Bogotá. Además, pidieron refuerzos de calidad y más compromiso por parte de los que lleguen para salir de la debacle deportiva en la que está sumido el club.

