Mundial Qatar 2022: partidos del martes 22 de noviembre

Este martes, 22 de noviembre, se disputará la tercera jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se jugarán un total de cuatro partidos, correspondientes a los Grupos C y D. Entre ellos, el tan ansiado debut de Lionel Messi con Argentina en esta Copa del Mundo.

Desde las 5:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde (hora Colombia), ocho seleccionados se enfrentarán: Argentina vs. Arabia Saudita, Dinamarca vs. Túnez, México vs. Polonia y Francia vs. Australia.

Horarios de los partidos del martes 22 de noviembre:



Argentina vs. Arabia Saudita - 5:00 de la mañana Grupo C

- 5:00 de la mañana Grupo C Dinamarca vs. Túnez - 8:00 de la mañana Grupo C

8:00 de la mañana Grupo C Senegal vs. Países Bajos - 11:00 de la mañana Grupo D

- 11:00 de la mañana Grupo D Estados Unidos vs. Gales - 2:00 de la tarde Grupo D

Partidos del martes 22 de noviembre del Mundial Qatar 2022 Foto: Blu Radio

En la jornada de este lunes, dos de las potencias europeas que aspiran a levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre, Inglaterra y Países Bajos, arrancaron con triunfo en su debut mundialista, en una jornada en la que las protestas y demandas por más libertad en Irán llegaron a Catar.

En el otro partido de la jornada, Gales y Estados Unidos empataron (1-1), con el equipo británico logrando la igualada al final (minuto 82), tras un penal sobre Gareth Bale, transformado por él mismo.

Estados Unidos se había adelantado en el minuto 36 con un tanto de Tim Weah, hijo del mítico delantero liberiano, George Weah.

Pero el gran vencedor de la jornada fue la nueva y talentosa generación del fútbol inglés, representada por Jude Bellingham (19 años) y Bukayo Saka (21), con su goleada por 6-2 a Irán, con la que Inglaterra ha presentado su candidatura a llegar lejos en la cita mundialista.

"Hemos mostrado a todo el mundo toda la calidad que tenemos y lo que podemos hacer", señaló el delantero del Arsenal Saka, autor de dos goles, a la BBC.

Con su victoria, Inglaterra lidera el Grupo B con tres puntos, seguido de EEUU y Gales con uno.

Los goles ingleses en este partido del Grupo B, los anotaron Bellingham (35), Saka (43 y 62), Raheem Sterling (45+1), Marcus Rashford (71) y Jack Grealish (90).