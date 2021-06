Sigue la polémica: Conmebol revela el audio del VAR en el gol anulado a Uruguay ante Paraguay

En el partido entre Uruguay y Paraguay por la séptima fecha de la Eliminatoria Sudamericana Qatar 2022, se presentó una polémica jugada al anular un gol a la selección local tras un supuesto fuera de lugar.

Cabe recordar que los árbitros colombianos Miguel Roldán y Nicolás Gallo fueron suspendidos indefinidamente tras ese error en ese partido.

En su página oficial, la Conmebol reveló los audios del VAR, junto con los videos, que analizó esa jugada que ocurrió en el minuto 23.

“Estamos chequeando el off side, por favor danos tiempo (…) Está en fuera de juego. Wilmar, chequeo completo, puede reanudar, fuera de juego”, se escucha decir al VAR.

Sin embargo, previo al video, un analista de la Comisión de Árbitros de la Conmebol examinó la jugada y explicó porqué los jueces colombianos se equivocaron en esa acción.

“En este caso el jugador no interfiere, no participa y no gana ventaja en su posición, y no debe ser sancionado. El VAR debería haber buscado ángulos y velocidades para evaluar la posición del jugador a fin de determinar que no hubo infracción”, dice.

“Decisión arbitral incorrecta”, concluye el análisis realizado por la Comisión de Árbitros de la Conmebol.

Este partido terminó empatado sin goles, en un encuentro clave para definir la zona media de la tabla clasificatoria a Qatar 2022.

Vea aquí el análisis del VAR: