¿Kevin Serna reforzará a Boca Juniors? Ojo con las declaraciones de su representante

Los rumores sobre un posible traspaso de Kevin Serna a Boca Juniors comenzaron a tomar fuerza, especialmente desde Brasil, donde se habla de un supuesto interés del club argentino por el extremo colombiano que actualmente milita en Fluminense. Sin embargo, las declaraciones de su representante, Narciso Algamis, aclararon cuál es el real panorama del exjugador de Alianza Lima.

En diálogo con Blog Deportivo, Algamis confirmó que Boca Juniors ha realizado un sondeo por el jugador, aunque aclaró que, por ahora, no existe ninguna oferta formal ni una negociación en curso.

“Aparentemente a Boca le interesa el jugador, pero hay que ver si Fluminense está dispuesto a venderlo, porque hoy es un jugador muy importante en el plantel”, explicó el agente en Blu Radio.

El representante también destacó el perfil profesional del futbolista colombiano y su rápida adaptación al fútbol brasileño. Según señaló, Serna es un jugador muy querido dentro del club, tanto por el cuerpo técnico como por sus compañeros, lo que podría dificultar una eventual salida.



“Es un chico espectacular, profesional, íntegro, cero problemático y muy valorado en Fluminense”, afirmó.

Kevin Serna, futbolista de Fluminense // Foto: AFP

Actualmente, Kevin Serna tiene contrato con Fluminense hasta finales de 2027, un factor clave que le da al club brasileño una posición fuerte ante cualquier intento de negociación. En ese sentido, Algamis dejó claro que no será sencillo que el ‘Flu’ acceda a desprenderse de uno de sus hombres más importantes en el corto plazo.

Sobre la postura del jugador, el agente explicó que Serna se encuentra cómodo en Río de Janeiro y no ha manifestado un deseo explícito de cambiar de aire. No obstante, anunció que en los próximos días sostendrá reuniones tanto con el futbolista como con la dirigencia del club para evaluar el panorama.

“Voy a sentarme con él y con el club para hablar y ver todo bien, pero hoy está contento y adaptado”, señaló.

Por ahora, el futuro de Kevin Serna sigue ligado a Fluminense, mientras el interés de Boca Juniors se mantiene, al menos, en fase de sondeo.

Ahora bien, en Perú también están atentos a lo que pueda ser una posible transferencia del colombiano, pues implicaría una importante ganancia económica para Alianza Lima.