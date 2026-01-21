En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Kevin Serna reforzará a Boca Juniors? Ojo con las declaraciones de su representante

¿Kevin Serna reforzará a Boca Juniors? Ojo con las declaraciones de su representante

El futbolista de 28 años es vinculado al histórico equipo argentino. Vale recordar que Serna llegó al Flu en julio de 2024 tras su paso por Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad