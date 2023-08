Luis Díaz analizó las Eliminatorias que afrontará la Selección Colombia: "Debemos arrancar ganando"

Falta poco para que den inicio las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026. El equipo de Néstor Lorenzo, en cabeza de Luis Díaz, termina de ultimar detalles previo al debut del equipo ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquillo.

En la antesala de los choques sudamericanos, el jugador del Liverpool Luis Díaz habló con ESPN sobre cómo está el ambiente al interior del camerino. Según el guajiro, el momento de la Selección Colombia le permite soñar al país con disputar el Mundial en el 2026.

Luis Díaz Foto: AFP

Díaz aseguró que el proceso de Néstor Lorenzo ha permitido crear un equipo más sólido y compacto, que se ha visto reflejado en los resultados, como lo fue vencer a Alemania o darle la vuelta un resultado a México. Por eso, según él, es obligación del equipo conseguir una victoria en el debut de las Eliminatorias para que esta buena racha perdure por mucho más tiempo.

"Debemos arrancar con pie derecho, sabemos lo clave que son los primeros partidos para no dejar puntos atrás y arrancar de buena manera, debemos hacer buenos partidos y tenemos equipo con que hacerlo (...) Se ha visto un buen proceso, gran equipo, compacto, haciendo cosas buenas y sé que esta vez se nos va a dar, vamos a lograrlo con la ayuda de Dios, y vamos a ayudar", manifestó Luis Díaz.

Luis Díaz // Foto: Twitter @LFC

Publicidad

Y es que el primer partido de la Selección Colombia en las Eliminatorias se acerca, ya que en la primera semana de septiembre se dará el partido contra Venezuela.

"Lo que le he dado a la selección o acá en el Liverpool me lo he ganado y seguiré con esa mentalidad de conseguir con los pies en la tierra, de saber que el día a día que estoy haciendo y trabajando será mejor y ojalá siempre trae de ser una gran ayuda", añadió.

Le puede interesar