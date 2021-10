La Bundesliga es una liga donde maduraré para competir e ir al Mundial con mi Selección: Borré

Este viernes 1 de octubre se escucharon en Blog Deportivo las recientes declaraciones de Rafael Santos Borré para la Bundesliga, en donde habló sobre su experiencia en esta liga y los objetivos con Selección Colombia.

“El tiempo que llevo es bastante positivo porque me he sentido muy bien, el club y el grupo me han recibido muy bien, mi familia se siente muy feliz aquí”, dijo.

Borré también elogio el nivel de la Bundesliga, aclarando que es una liga donde los equipos juegan con intensidad y con el deseo de ganar y proponer juego ofensivo.

En cuanto a las dificultades que se le han presentado desde su arribo a Alemania, el delantero dijo “yo creo que el idioma porque el frío lo viví en Buenos Aires, no es de la misma forma, pero ya se va uno acostumbrando”.

Por último, Borré aclaró que en su anterior paso por el fútbol europeo había llegado siendo muy joven y con poca experiencia. Contrario a su actualidad donde haber estado en un club como River Plate le dio la oportunidad de jugar en el más alto nivel sudamericano.

Por último, Borré señaló que su decisión de ir a Alemania también fue con el objetivo de madurar y prepararse de una mejor manera para poder cumplir el objetivo de ir al Mundial con Colombia.

Escuche las declaraciones de Borré en el audio adjunto:

