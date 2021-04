Campesina retó a Iván Duque y a Carrasquilla para que vayan al campo a “ganarse la papita”

A través de Twitter, la lideresa social agraria Olga Chivatá le envió una carta al presidente Iván Duque y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla en la que los invitó a vivir un mes en el campo colombiano para que se“ganen la papita”.

“Al igual que millones de colombianos, me siento indignada por tanta explotación a la que nos tienen sometidos desde los entes que ustedes dirigen. Explotación que nos revienta en la cara con los golpes que nos dan con reforma tras reforma, impuesto a la esclavitud financiera; insumos costosísimos para desarrollar procesos agrarios, ganaderos, y demás que mueven a nuestro país”, expresó la mujer boyacense.

“Le confieso que, al paso al que vamos, ya siento que un día de estos nos van a cobrar por respirar, dormir, descansar y hasta caminar”, agregó Olga Chivatá en la carta.

Además de esto, la mujer les propuso un plan de acción:

Ocho días para actividades agrarias

Siete días para que vayan a rebuscarse lo de la comida diaria para la familia y que de ahí saquen para servicios, estudios de los hijos, transporte, arriendo, comida, etc. “Que es lo más esencial para la vida de un ser humano”.

Los otros 15 días del mes me invitan a conocer las finanzas de la nación y vivir como ustedes viven, sin limitaciones, con escoltas y con un sueldo como el de ustedes para mirar la diferencia y el abismo que nos separa

No obstante, esto no fue lo único que mencionó la mujer, pues adicional, también los retó a donar un mes de sueldo para repartirlo a 40 familias campesinas y no usar tarjetas de crédito ni ahorros por ese mismo mes.

